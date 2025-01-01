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Киноафиша Как копейка рубль бережет

Спектакль Как копейка рубль бережет

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о финансовой грамотности в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет веселую и познавательную сказку для детей о финансовой грамотности. В спектакле «Как копейка рубль бережет» маленькие зрители узнают, что такое деньги, как правильно ими распоряжаться и почему важно бережно относиться к природным ресурсам.

Сюжет

Герои спектакля — Зайчата, Белочка и Хомячок — отправляются в путешествие к мудрой Сове, которая раскроет им секреты разумного использования денег и ресурсов. На своём пути они столкнутся с интересными задачами и играми, которые помогут разобраться, куда исчезают деньги, почему они «сгорают» и как правильно тратить копеечки.

Финансовая грамотность и забота о природе

Спектакль не только о деньгах, но и о важности бережного отношения к природным богатствам: воде, электроэнергии и другим ресурсам. В доступной и увлекательной форме постановка объясняет юным зрителям, почему так важно быть ответственным и осмотрительным как с деньгами, так и с природой.

Для кого?

Постановка рассчитана на дошкольников и младших школьников, но понравится и их родителям. В увлекательной игровой форме дети смогут узнать основы финансовой грамотности и научиться понимать, почему «копейка рубль бережет».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽

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