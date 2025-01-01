Спектакль Как копейка рубль бережет

Сказка о финансовой грамотности в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет веселую и познавательную сказку для детей о финансовой грамотности. В спектакле «Как копейка рубль бережет» маленькие зрители узнают, что такое деньги, как правильно ими распоряжаться и почему важно бережно относиться к природным ресурсам.

Сюжет

Герои спектакля — Зайчата, Белочка и Хомячок — отправляются в путешествие к мудрой Сове, которая раскроет им секреты разумного использования денег и ресурсов. На своём пути они столкнутся с интересными задачами и играми, которые помогут разобраться, куда исчезают деньги, почему они «сгорают» и как правильно тратить копеечки.

Финансовая грамотность и забота о природе

Спектакль не только о деньгах, но и о важности бережного отношения к природным богатствам: воде, электроэнергии и другим ресурсам. В доступной и увлекательной форме постановка объясняет юным зрителям, почему так важно быть ответственным и осмотрительным как с деньгами, так и с природой.

Для кого?

Постановка рассчитана на дошкольников и младших школьников, но понравится и их родителям. В увлекательной игровой форме дети смогут узнать основы финансовой грамотности и научиться понимать, почему «копейка рубль бережет».