Спектакль Как изобрели велосипед

Премьера танцевального спектакля «Как изобрели велосипед»

23 апреля в атриуме Центра Современного Искусства им. Сергея Курёхина состоится премьера танцевального спектакля труппы «Нетруппа» под названием «Как изобрели велосипед». Спектакль станет интересной интерпретацией известного фразеологизма, который подразумевает бесполезные попытки создать то, что уже существует. Но если такой базовый механизм сломается, его как минимум стоит починить.

Наш спектакль насыщен надеждой на то, что можно восстановить всё — каждое движение танцовщиков символизирует атомы, которые объединяются в новый организм, создавая уникальный «велосипед».

Танцевальные техники и оригинальный подход

В процессе создания спектакля используются разнообразные техники, включая контемпорари, пантомиму, партнеринг, бесконтактный бой и перформативное присутствие. Спектакль также обогащен юмором и отсылками к ранним скетчам группы Монти Пайтон и уличному театру. Интересным элементом является использование беспроводных метрономов: их ритм синхронизируется с сердцебиением участников, создавая каждый раз уникальный ритмический рисунок для танца.

О художнике Рустаме Нерустаме

Режиссер и хореограф Рустам Нерустам — междисциплинарный художник, который обладает богатым опытом в различных областях искусства. Он является выпускником БГПУ имени М. Акмуллы и других учебных заведений, а также продюсером музыкальных проектов PHIDHAILE и Shymtau. Его работы были представлены на многих фестивалях, таких как «Сила Безмолвия», «Точка», VI фестиваль современного танца «Пятилетка» и многих других. Рустам также участвовал в резиденциях и активно сотрудничает с различными театральными компаниями, фестивалями и культурными учреждениями.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает подарить зрителям новые эмоции и нестандартные решения!