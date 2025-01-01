Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как исполняются мечты
Киноафиша Как исполняются мечты

Спектакль Как исполняются мечты

Постановка
The Театр 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Как сбываются мечты» — интерактивный беби спектакль для ваших малышей

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательный интерактивный спектакль «Как сбываются мечты». Это уникальное представление, которое погрузит маленьких зрителей в мир приключений и доброты.

Сюжет спектакля

Главный герой — маленький львенок, который мечтает вырасти и стать таким же сильным и смелым, как его мама и папа. Чтобы осуществить свою мечту, он отправляется в захватывающее путешествие, полное весёлых встреч и забавных приключений.

Участие зрителей

Не просто зрители, а настоящие помощники! Ваши малыши будут активно участвовать в спектакле, помогая львенку преодолевать трудности и находить верные решения. Это не только развлечение, но и возможность развить у детей навыки общения и командной работы.

Полезная информация

Спектакль «Как сбываются мечты» научит детей важным жизненным урокам о дружбе, усердии и радости. Он подходит для детей от 3 до 7 лет. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые эмоции!

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 17 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
11:00 от 600 ₽ 12:00 от 600 ₽

Фотографии

Как исполняются мечты

В ближайшие дни

Опасный холостяк
16+
Комедия
Опасный холостяк
1 ноября в 19:00 Уфимский ГДК
от 1200 ₽
12+
Комедийная драма
Раневская. Сквозь смех и слезы
12 ноября в 19:00 Уфимский ГДК
от 1500 ₽
16+
Комедия
Ты будешь мой!
12 августа в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше