Как искусство говорит со зрителем в современном мире. Творческая встреча с художником Аленой Коган, автором инсталляции «Память. Полет. Победа»
О концерте/спектакле

Творческая встреча с художником Аленой Коган в Санкт-Петербурге

Это уникальная возможность погрузиться в мир современного искусства и узнать о создании инсталляции «Память. Полет. Победа», которая будет представлена во дворе МИСП с 1 мая до 15 сентября 2025 года. На встрече вы сможете пообщаться с мастерицей, обсудить её творческий путь и различные жанры современного искусства, включая тотальную инсталляцию и пространственный перформанс.

Темы обсуждения

На встрече будут подняты следующие темы:

  • Что такое пространственно-ориентированное искусство и сайт-специфик?
  • Чем это направление отличается от предметного искусства?
  • Как создаются работы в рамках данного направления?
  • Что именно является произведением искусства?
  • Какие факторы влияют на восприятие зрителем современных произведений?

Сосредоточившись на творчестве Алены Коган, мы проанализируем, почему важно понимать суть направления «сайт-специфик» в современном культурном контексте.

Ведущие встречи

Встречу проведут Алена Коган и Дарья Никитина, которые поделятся своим опытом и знаниями о современном искусстве.

Расписание

Санкт-Петербург, 13 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
17:00

