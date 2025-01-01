Творческая встреча с художником Аленой Коган в Санкт-Петербурге

Это уникальная возможность погрузиться в мир современного искусства и узнать о создании инсталляции «Память. Полет. Победа», которая будет представлена во дворе МИСП с 1 мая до 15 сентября 2025 года. На встрече вы сможете пообщаться с мастерицей, обсудить её творческий путь и различные жанры современного искусства, включая тотальную инсталляцию и пространственный перформанс.

Темы обсуждения

На встрече будут подняты следующие темы:

Что такое пространственно-ориентированное искусство и сайт-специфик?

Чем это направление отличается от предметного искусства?

Как создаются работы в рамках данного направления?

Что именно является произведением искусства?

Какие факторы влияют на восприятие зрителем современных произведений?

Сосредоточившись на творчестве Алены Коган, мы проанализируем, почему важно понимать суть направления «сайт-специфик» в современном культурном контексте.

Ведущие встречи

Встречу проведут Алена Коган и Дарья Никитина, которые поделятся своим опытом и знаниями о современном искусстве.