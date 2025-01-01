Это уникальная возможность погрузиться в мир современного искусства и узнать о создании инсталляции «Память. Полет. Победа», которая будет представлена во дворе МИСП с 1 мая до 15 сентября 2025 года. На встрече вы сможете пообщаться с мастерицей, обсудить её творческий путь и различные жанры современного искусства, включая тотальную инсталляцию и пространственный перформанс.
На встрече будут подняты следующие темы:
Сосредоточившись на творчестве Алены Коган, мы проанализируем, почему важно понимать суть направления «сайт-специфик» в современном культурном контексте.
Встречу проведут Алена Коган и Дарья Никитина, которые поделятся своим опытом и знаниями о современном искусстве.