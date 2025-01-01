Спектакль в Невидимом театре

Спектакль «Как хорошо мы плохо жили» — это тёплая и ностальгическая история, полная смешных и грустных моментов. Он выполнен в лучших традициях квартирников Невидимого театра и, возможно, является самым пронзительным из всех.

Сюжет и атмосфера

Главный герой спектакля, Алёна Мороз Рыжий, ушел из жизни на излете эпохи в мае 2001 года. Его судьба оставляет глубокий след, ведь он навсегда остался человеком 90-х — временем перехода и перелома, которое невозможно склеить. Спектакль погружает зрителей в атмосферу бедовой дворовой жизни 90-х, которая, кажется, была совсем недавно. Майский воздух пьянит, и возникает ощущение, что жить особенно хочется, но страшно осознавать, что кто-то в такой же май мог решить иначе.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает Семён Серзин, а художник — София Матвеева. В постановке участвуют талантливые актеры:

Владимир Карпов

Евгений Серзин

Семён Серзин

Илья Борисов

Алёна Митюшкина

Юлия Башорина

Иван Солнцев

Алексей Ведерников

Михаил Касапов

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час. Возрастной ценз — 18+, в содержании присутствует ненормативная лексика.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы и оставляет глубокое впечатление!