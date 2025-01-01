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Как хорошо мы плохо жили
Киноафиша Как хорошо мы плохо жили

Спектакль Как хорошо мы плохо жили

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль в Невидимом театре

Спектакль «Как хорошо мы плохо жили» — это тёплая и ностальгическая история, полная смешных и грустных моментов. Он выполнен в лучших традициях квартирников Невидимого театра и, возможно, является самым пронзительным из всех.

Сюжет и атмосфера

Главный герой спектакля, Алёна Мороз Рыжий, ушел из жизни на излете эпохи в мае 2001 года. Его судьба оставляет глубокий след, ведь он навсегда остался человеком 90-х — временем перехода и перелома, которое невозможно склеить. Спектакль погружает зрителей в атмосферу бедовой дворовой жизни 90-х, которая, кажется, была совсем недавно. Майский воздух пьянит, и возникает ощущение, что жить особенно хочется, но страшно осознавать, что кто-то в такой же май мог решить иначе.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает Семён Серзин, а художник — София Матвеева. В постановке участвуют талантливые актеры:

  • Владимир Карпов
  • Евгений Серзин
  • Семён Серзин
  • Илья Борисов
  • Алёна Митюшкина
  • Юлия Башорина
  • Иван Солнцев
  • Алексей Ведерников
  • Михаил Касапов

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час. Возрастной ценз — 18+, в содержании присутствует ненормативная лексика.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы и оставляет глубокое впечатление!

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Семен Серзин
Евгений Серзин
Михаил Касапов
Владимир Карпов
Илья Борисов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
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Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
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