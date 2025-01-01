Герои Отечественной войны на сцене: спектакль «Как француз Москву брал»

В Год российской истории и 200-летия Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года Московский государственный историко-этнографический театр представляет спектакль «Как француз Москву брал». Это произведение, пропитанное духом народной драмы, предлагает уникальное видение исторических событий глазами народа.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — конфликт между честным и благородным Потемкиным и жестоким императором Наполеоном, которого в спектакле называют «царем Наполеоном». Поведение французского вождя вызывает раздражение, что добавляет пьесе остроты и драматизма. Потемкин, будучи пленником Наполеона, остается верным государю Александру I и отказывается предавать свою Родину, даже когда ему угрожает казнь.

Народный юмор и дух эпохи

Спектакль пропитан боевым духом и искрометным народным юмором, что делает его особенно привлекательным для зрителей. Не случайно пьеса часто исполнялась в солдатской среде, отражая реалии и настроения того времени.

Уникальная возможность для зрителей

Особенностью этой постановки станет то, что ее разыграют ветераны и инвалиды, находящиеся в стенах Измайловской Николаевской военной богадельни. Эти люди были среди тех, кто в свое время услышал пламенное обращение М.И. Кутузова: «Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи, каждый из вас спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем».

Встреча с историей

Зрители получат уникальную возможность встретиться лицом к лицу с участниками той самой народной битвы с лихим французом, услышать живые воспоминания ее участников и насладиться редкими народными песнями героической эпохи. Не упустите шанс прикоснуться к истории и прочувствовать дух времени!