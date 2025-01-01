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Как Фауст ослеп
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Киноафиша Как Фауст ослеп

Спектакль Как Фауст ослеп

18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по трагедии «Фауст» Гёте в переводе Бориса Пастернака

Приглашаем вас на спектакль по трагедии «Фауст» И. В. Гёте. Этот шедевр, переведенный Борисом Пастернаком, представляет собой сценическую редакцию, которая вдохновляет и заставляет задуматься.

О произведении

«Фауст» — одно из самых многогранных и причудливых творений человеческого гения. Гёте работал над этим произведением на протяжении 60 лет, что является беспрецедентным явлением в литературе. Сам автор считал «Фауста» драматической поэмой, но текст сложно отнести к какому-либо определенному жанру или стилю. Он полон глубоких смыслов и образов, что делает его уникальным в мировой культуре.

Сцены из второй части

В инсценировку вошли также сцены из второй части трагедии, которая считается одной из самых загадочных и поэтичных. Эти моменты добавляют особую глубину и многослойность спектаклю.

Мнение режиссера

Режиссер Сергей Тонышев отмечает: «Фауст» — это драматургия, которая переворачивает с ног на голову. Мы попытались пойти в сторону человеческой чувственной истории. Спектакль расскажет о том, как Фауст ослеп. Это история доктора, который, прежде всего, человек, стремящийся спасти других. В ходе спектакля мы пройдем путем этого человека и постараемся разобраться в его желаниях и стремлениях. Это своеобразная операция над душой. Есть ли у человека душа?

Приглашаем вас в мир «Фауста»

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о вечных вопросах человеческого существования. Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления!

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин
Алина Доценко
Екатерина Воронина
Владимир Большов
Артем Осипов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 500 ₽
9 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 500 ₽

Отзывы

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Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп Как Фауст ослеп

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