Спектакль Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали

Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали
Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодние приключения Ёжика и Медвежонка

Приглашаем вас открыть волшебный мир сказок Сергея Козлова! В этот раз мы вновь встретимся с любимыми персонажами — Медвежонком, который придумал Тилимилитряндию, и Ёжиком, который заблудился в тумане.

Подготовка к празднику

Накануне самого ожидаемого праздника — Нового года — наши герои готовят нечто особенное. Что же нужно, чтобы встретить Новый год так, чтобы он запомнился? И как же распознать, что этот волшебный момент наконец настал? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в нашем спектакле «Как Ёжик и Медвежонок Новый год встречали».

Зачем стоит посетить спектакль?

Спектакль не только развлекает, но и погружает зрителей в атмосферу ожидания чуда. Музыка, яркие костюмы и талантливые актеры создают незабываемое представление для всей семьи. Это отличная возможность провести время вместе, наслаждаясь театральным искусством и перенестись в мир детских сказок.

Не пропустите шанс стать частью новогодней сказки, которая подарит радость и волшебство каждому зрителю!

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
5 января понедельник
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
6 января вторник
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
9 января пятница
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
10 января суббота
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽

