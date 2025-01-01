Компания У театр продолжает развивать инклюзивные проекты, представляя новую версию своего успешного спектакля. Вдохновленные успехом оригинала, артисты команды, состоящей из профессиональных глухих и слабослышащих исполнителей, вновь приглашают зрителей в захватывающее путешествие по миру звука и тишины.
Спектакль «Как это сказать», который был представлен петербургской публике в 2023 году, стал значимым шагом к пониманию культуры глухих. Он являлся своеобразным "ликбезом", предлагающим зрителям узнать больше о мышлении и языке людей с нарушениями слуха. Новый спектакль «Как это сказать 2.0» расширяет темы оригинала и погружает зрителей в глубокие размышления о восприятии звука и слуха.
В 2024 году в рамках подготовки спектакля проходили специализированные инклюзивные творческие встречи под названием «Как звучит море». Эти мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге и включали игры и разговоры, во время которых глухие и слышащие люди разного возраста делились своим опытом. Такой подход позволил собрать уникальный документальный материал, который стал основой для нового спектакля.
По отзывам участников, спектакль имеет мощное воздействие как на глухих и слабослышащих людей, так и на слышащую аудиторию. Он помогает зрителям лучше понять и принять разнообразие человеческого опыта, поощряет уважение и внимание к окружающим. Энергия и харизма артистов не оставляют зрителей равнодушными, создавая атмосферу вовлеченности и сопереживания.