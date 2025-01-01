Новая версия спектакля «Как это сказать» на Новой сцене Александринки

Компания У театр продолжает развивать инклюзивные проекты, представляя новую версию своего успешного спектакля. Вдохновленные успехом оригинала, артисты команды, состоящей из профессиональных глухих и слабослышащих исполнителей, вновь приглашают зрителей в захватывающее путешествие по миру звука и тишины.

О спектакле

Спектакль «Как это сказать», который был представлен петербургской публике в 2023 году, стал значимым шагом к пониманию культуры глухих. Он являлся своеобразным "ликбезом", предлагающим зрителям узнать больше о мышлении и языке людей с нарушениями слуха. Новый спектакль «Как это сказать 2.0» расширяет темы оригинала и погружает зрителей в глубокие размышления о восприятии звука и слуха.

Инклюзивные встречи

В 2024 году в рамках подготовки спектакля проходили специализированные инклюзивные творческие встречи под названием «Как звучит море». Эти мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге и включали игры и разговоры, во время которых глухие и слышащие люди разного возраста делились своим опытом. Такой подход позволил собрать уникальный документальный материал, который стал основой для нового спектакля.

Влияние на зрителей

По отзывам участников, спектакль имеет мощное воздействие как на глухих и слабослышащих людей, так и на слышащую аудиторию. Он помогает зрителям лучше понять и принять разнообразие человеческого опыта, поощряет уважение и внимание к окружающим. Энергия и харизма артистов не оставляют зрителей равнодушными, создавая атмосферу вовлеченности и сопереживания.