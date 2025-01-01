Погрузитесь в мир Марлен Дитрих с музыкальным моноспектаклем

Почувствуйте магию искусства и подлинности! «Как делаются чудеса, или Марлен до и после войны» – это уникальный спектакль, сотканный из свидетельств времени и музыкальных шедевров актрисы и певицы Марлен Дитрих.

Исторический момент

В 1964 году Марлен совершила поступок, который вошёл в историю. В Центральном Доме литераторов в Москве она опустилась на колени перед великим русским писателем Константином Паустовским. Этот жест стал символом признания и уважения к русской литературе и культуре, оставив глубокий след в сердцах зрителей.

Талантливый руководитель

Аннет Адар, талантливая актриса и режиссёр музыкально-драматического театра «Артефакт» (Санкт-Петербург), представляет Марлен и её современников. Она мгновенно перевоплощается из одного персонажа в другой, оживляя каждый эпизод и привнося в спектакль яркие эмоции.

Музыка и движение

Спектакль не только рассказывает о жизни Марлен, но и наполняет зал музыкальными шедеврами, которые сопутствуют её карьере. Зрители смогут насладиться не только актёрским мастерством, но и удивительными музыкальными номерами, которые делают это представление поистине незабываемым.

Не пропустите шанс окунуться в волшебный мир искусства, который оживляет память о великой актрисе и её эпохе!