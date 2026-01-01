Спектакль Как Дед Мороз и Антошка время спасали, или Волшебные часики

Волшебство и чудеса на новогоднем празднике

Старая сказка становится актуальной и современной, когда в руках простого российского школьника оказываются волшебные предметы, способные творить чудеса! У Антошки есть уголёк с пепелища Змея Горыныча, рубль неразменный и Волшебные часики, которые могут остановить время на всей планете, если их остановить. Но никто не верит в чудо, и чтобы доказать это, Антошка решает спрятать Волшебные часики в снежной бабе на школьном Новогоднем празднике.

Новые приключения снежных баб

Если часы действительно волшебные, то снежная баба оживет! Но Антошка не знает, что в другой снежной бабе оказался уголёк вместо сердца, что придает ей темную силу. Одна снежная баба превращается в Снегурочку, а другая — в Черную Душу, и она решает остановить время! Для этого она использует хитрость, подкуп и обман, чтобы завладеть волшебными часиками и остановить мир.

Дед Мороз и волшебная тайна

Однако Дед Мороз знает волшебную тайну Нового года — чтобы Волшебные часики снова начали идти, они должны стать сердцем! В решении этого вопроса героям сказки предстоит помощь зрителей, ведь только совместными усилиями можно вернуть время на его место!

Добрая новогодняя сказка

«Волшебные часики» — это музыкальная сказка, полная волшебных превращений, неожиданных поворотов сюжета, танцев и песен, которая не только развеселит, но и подарит атмосферу настоящего Нового года. В этом спектакле всегда есть место для веселья, чудес и счастливого финала, в котором зрители также становятся участниками приключений!

Для кого спектакль?

Музыкальная сказка предназначена для детей от 3-х лет. Дети до 3-х лет могут пройти по одному билету с взрослым без предоставления отдельного места.