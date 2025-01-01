Спектакль Как Дед Мороз гусей спасал

Всем знакомая история про веселых гусей Ерофея и Дорофея оживает на сцене Театра марионеток в новой, неожиданной интерпретации! Гуси попадают в настоящую зимнюю сказку, когда встречают непоседливого Вороненка. Вместе с ним они становятся участниками невероятных приключений, где на помощь придет сам Дед Мороз!
Это добрая и веселая история расскажет детям о дружбе, смелости и том, как важно помогать друг другу. А красочные марионетки и сказочная атмосфера сделают спектакль незабываемым.
Особенности спектакля:
Приходите всей семьей, чтобы вместе с Дедом Морозом и гусьми Ерофеем и Дорофеем погрузиться в сказку и почувствовать тепло зимних праздников! 🎭❄️