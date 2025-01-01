Меню
Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал
Киноафиша Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал

Спектакль Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Дедушка Мороз на грани приключений!

Случилось страшное – Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год! Но на счастье, его успели разбудить двое братьев Морозилкиных. Теперь вместе с маленькими зрителями они должны помочь Деду Морозу собраться в дорогу.

Интерактивное приключение

Этот уникальный спектакль превращает каждую минуту в веселую игру и захватывающее приключение. Вместе с героями дети отправятся в увлекательное путешествие, и только от них зависит, успеет ли Дед Мороз добраться туда, где его ждут, и подарит ли он праздник жителям маленького заснеженного города.

Что вас ждет

Зрителей ждут радостные эмоции, захватывающие развлечения и множество неожиданных поворотов. Это не просто спектакль, а настоящее взаимодействие, в котором могут принимать участие все присутствующие. Дети научатся оказывать поддержку друг другу и создадут волшебную атмосферу ожидания праздника.

Забавные факты

Вы знали, что в разных странах Дед Мороз имеет свои уникальные черты и традиции? Например, в Италии его называют «Баббо Натале», а в Испании - «Папа Ночь». В этой постановке зрители смогут ознакомиться с множеством интересных фактов о праздниках разных стран!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира и сослужить верную службу в пробуждении настоящего чуда!

Режиссер
Ольга Сидоркевич
В ролях
Павел Никитченко
Борис Рывкин
Анна Прокопьева
Юлия Надуваева
Оксана Варняга
