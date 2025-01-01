Сказка на сцене: «Как дед Малина в кино снимался»

Спектакль «Как дед Малина в кино снимался», который вышел в театре перед самым Новым Годом, обещает стать настоящим зрелищем для всей семьи. Это увлекательное представление заинтересует как детей, так и взрослых, а также юношество.

Творческий подход к классике

Кому, как не МГИЭТу, ставить на своей сцене дивные сказки Степана Писахова и Бориса Шергина? Эти уникальные северные сказители оставили неизгладимый след в русской культуре, и их произведения по праву можно считать национальным достоянием.

Сюжет

История начинается с того, что съёмочная группа молодых телевизионщиков оказывается в лесу под дождём и находит укрытие в волшебной деревенской избе. Эта изба полна чудес: её обитатели — персонажи сказок Писахова. Постепенно, в ходе спектакля, молодые люди начинают видеть себя во сне в образах сказочных героев.

Сны и реальность

Под звуки сверчка и прялки, юноши и девушки погружаются в мир сказок, где каждый сюжет полон фантазии и волшебства. Но как только настаёт утро, реальность современных будней вновь затягивает их в привычную жизнь. В финале спектакля писаховские деды и бабки дарят зрителям незабываемые воспоминания о Пушкине — такие живые, смешные и яркие, что кажется, будто поэт был их близким знакомым.

Финальный аккорд

Пушкин стал не только частью литературы, но и нашей жизни. Его образы и мысли продолжают жить в сердцах людей, и спектакль «Как дед Малина в кино снимался» — это ещё один шаг к сохранению этой связи. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир сказок и насладиться атмосферой, полной душевности и тепла!