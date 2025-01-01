Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как дед Малина в кино снимался
Билеты от 800₽
Киноафиша Как дед Малина в кино снимался

Спектакль Как дед Малина в кино снимался

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказка на сцене: «Как дед Малина в кино снимался»

Спектакль «Как дед Малина в кино снимался», который вышел в театре перед самым Новым Годом, обещает стать настоящим зрелищем для всей семьи. Это увлекательное представление заинтересует как детей, так и взрослых, а также юношество.

Творческий подход к классике

Кому, как не МГИЭТу, ставить на своей сцене дивные сказки Степана Писахова и Бориса Шергина? Эти уникальные северные сказители оставили неизгладимый след в русской культуре, и их произведения по праву можно считать национальным достоянием.

Сюжет

История начинается с того, что съёмочная группа молодых телевизионщиков оказывается в лесу под дождём и находит укрытие в волшебной деревенской избе. Эта изба полна чудес: её обитатели — персонажи сказок Писахова. Постепенно, в ходе спектакля, молодые люди начинают видеть себя во сне в образах сказочных героев.

Сны и реальность

Под звуки сверчка и прялки, юноши и девушки погружаются в мир сказок, где каждый сюжет полон фантазии и волшебства. Но как только настаёт утро, реальность современных будней вновь затягивает их в привычную жизнь. В финале спектакля писаховские деды и бабки дарят зрителям незабываемые воспоминания о Пушкине — такие живые, смешные и яркие, что кажется, будто поэт был их близким знакомым.

Финальный аккорд

Пушкин стал не только частью литературы, но и нашей жизни. Его образы и мысли продолжают жить в сердцах людей, и спектакль «Как дед Малина в кино снимался» — это ещё один шаг к сохранению этой связи. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир сказок и насладиться атмосферой, полной душевности и тепла!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
26 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Новогодний кабачок
12+
Комедия Музыка
Новогодний кабачок
28 декабря в 20:00 Театр Сатиры
от 1000 ₽
По ком звонит колокол
12+
Драма
По ком звонит колокол
6 сентября в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Нотр-Дам-де-Пари
16+
Мюзикл
Нотр-Дам-де-Пари
14 августа в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше