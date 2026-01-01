В сказочном королевстве царит предпраздничная суета. Бабу-ягу не пригласили на новогодний бал, и она, как никто другой, жаждет праздника!
На балу гостей ожидают захватывающие испытания, увлекательные игры, предсказания и, конечно, веселые хороводы. Чтобы добраться до праздника, вам поможет волшебный клубок!
Каждый маленький зритель получит специальный подарок, что сделает праздник еще более незабываемым.
Рекомендованный возраст: 5+. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного пребывания в театре.