Новогодний бал в сказочном королевстве

В сказочном королевстве царит предпраздничная суета. Бабу-ягу не пригласили на новогодний бал, и она, как никто другой, жаждет праздника!

Волшебные приключения ждут вас

На балу гостей ожидают захватывающие испытания, увлекательные игры, предсказания и, конечно, веселые хороводы. Чтобы добраться до праздника, вам поможет волшебный клубок!

Подарки для детей

Каждый маленький зритель получит специальный подарок, что сделает праздник еще более незабываемым.

Информация для зрителей

Рекомендованный возраст: 5+. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного пребывания в театре.