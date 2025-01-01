Приключения Алёнки и Дорофея: театральный кукольный спектакль для детей

Приглашаем вас на весёлый кукольный спектакль по пьесе Н.В. Гернет, который подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым. В центре сюжета — история девочки Алёнки и её друга, гусёнка Дорофея, которого пытается похитить хитрая Лиса.

Участие маленьких зрителей

Этот спектакль уникален тем, что маленькие зрители могут активно участвовать в происходящем, влияя на ход событий. Их помощь будет необходима Алёнке, чтобы спасти гусёнка от коварной Лисы. Это интерактивное взаимодействие делает представление более увлекательным и запоминающимся.

Что ожидать от спектакля

Спектакль обещает не только развлечение, но и заряд положительных эмоций. Яркие куклы, красочные декорации и увлекательный сюжет создадут атмосферу волшебства. Кроме того, каждый зритель сможет узнать о важности дружбы и взаимопомощи.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого чудесного приключения! Приходите поддержать Алёнку и Дорофея — без вас им не справиться!