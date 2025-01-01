Меню
Kaiman. Величайшие рок-хиты
Билеты от 800₽
Киноафиша Kaiman. Величайшие рок-хиты

Kaiman. Величайшие рок-хиты

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Шоу, которое невозможно забыть: Kaiman на сцене

Порой кавер-версии любимых песен не только не уступают оригиналам, но и порой даже превосходят их. Это в полной мере относится к команде Kaiman, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в России в исполнении классики рока.

Величайшие хиты в новом звучании

В репертуаре коллектива собраны все величайшие композиции от Jimi Hendrix и The Rolling Stones до Ozzy Osbourne и Deep Purple. Каждое выступление Kaiman — это яркое шоу, полное энергии и мастерства исполнителей.

Непередаваемая атмосфера

Слова не могут передать ту атмосферу, которая царит на концертах Kaiman. Искромётное шоу и золотые рок-хиты заставят вас забыть обо всём и полностью погрузиться в мир музыки. Такой вечер в компании группы Kaiman вы запомните надолго!

Состав группы

  • Юрий "Кайман" Сигайлов — вокал
  • Константин "Кот" Резниченко — гитара
  • Сергей Егоров — бас
  • Руслан "Drumming Fox" Парканов — ударные

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального приключения. Kaiman готов подарить вам вечер, который вы не забудете!

Октябрь
24 октября пятница
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

