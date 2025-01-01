Меню
Кафка. Письмо отцу
Киноафиша Кафка. Письмо отцу

Спектакль Кафка. Письмо отцу

Постановка
Никитинский театр 18+
Режиссер Николай Русский
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка и Лирика в Мире Кафки

Приглашаем вас на необычный, стильный и музыкальный спектакль, вдохновленный произведениями Франца Кафки. Это постановка, полная образности и аллегорий, сочетает в себе жутковатые, но в то же время лирические моменты, характерные для творчества великого писателя.

О Кафке и Его Влиянии

Франц Кафка — один из самых значимых европейских писателей XX века. Его работы оказали огромное влияние на литературу, предвосхитив многие мировые проблемы и став основой для новых направлений в искусстве. Кафка исследовал сложные внутренние конфликты и абсурдность человеческого существования, что делает его творчество актуальным и в наши дни.

Рассказы в Спектакле

Спектакль включает в себя адаптации таких рассказов, как «Мост», «Новые лампы», «Верхом на ведре», «Окно на улицу» и «Дорога домой». Все эти произведения пронизаны уникальной атмосферой Кафки, а центральным элементом спектакля становится «Письмо отцу» — ключевой текст, который помогает глубже понять автора и настроения его времени.

Что Ожидать от Спектакля

Зрители смогут погрузиться в мир Кафки, где музыка и поэзия переплетаются с театральным искусством. Это не просто спектакль, а настоящий опыт, позволяющий увидеть знакомые истории с новой стороны.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и открыть для себя глубину Кафки через призму современного искусства!

В других городах

Воронеж, 10 октября
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
19:00 от 1500 ₽

