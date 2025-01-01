Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кафка-Бродский. Процесс
Киноафиша Кафка-Бродский. Процесс

Спектакль Кафка-Бродский. Процесс

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Литературный моноспектакль «Процесс» к 85-летию Иосифа Бродского

Литературный моноспектакль «Процесс» посвящен 85-летию со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, пятого нобелевского лауреата в русской литературе. В спектакле художественно сопоставляются вымышленный абсурд философского романа Франца Кафки и реальный абсурд советского времени 1960-х годов, когда Иосиф Бродский подвергся судебной расправе за «тунеядство».

Структура спектакля

Спектакль разделен на два отделения:

  • I отделение: «Процесс над Иосифом К.» — фрагменты романа Франца Кафки «Процесс» (в переводе Р. Райт-Ковалевой), а также стихи немецких и австрийских поэтов первой половины XX века, включая произведения самого Кафки.
  • II отделение: «Процесс над Иосифом Б.» — стенограммы судебного процесса над Бродским, воспоминания друзей поэта, а также его стихотворения и фрагменты нобелевской лекции.

Музыкальное сопровождение

В фонограммах спектакля используются произведения русских и зарубежных композиторов, таких как Рахманинов, Шнитке и Гендель, а также немецкие и советские шлягеры 1930-1970-х годов.

Создатели спектакля

Моноспектакль был создан Алексеем Емельяновым в 1989-1990 годах и воссоздан с музыкальным и звуковым сопровождением в 2025 году к юбилею И. А. Бродского. Режиссером выступает заслуженный деятель искусств РФ К. Н. Черноземов.

Программа спектакля

I Отделение: «Процесс над Иосифом К.»

  • Ф. Кафка — фрагменты романа «Процесс» (перевод Р. Райт-Ковалевой)
  • Стихи: Франца Кафки, Макса Брода, Райнера-Марии Рильке и других

II Отделение: «Процесс над Иосифом Б.»

  • Ф. Вигдорова — стенограммы судебных заседаний по делу И. А. Бродского (1960-е гг.)
  • Воспоминания друзей и свидетелей процесса
  • Стихотворения И. А. Бродского 1960-1970-х гг.
  • Фрагменты нобелевской лекции, произнесенной в Шведской академии 10.12.1987 г.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность посетить экскурсию по Дому Кочневой в 18:00 перед началом спектакля.

Автор и исполнитель: лауреат Всероссийских конкурсов и Царскосельской художественной премии, заслуженный артист России Алексей Емельянов.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Мадонна. Восхождение
18+
Музыка Моноспектакль
Мадонна. Восхождение
13 августа в 20:00 3/4
от 2000 ₽
Снегурочка
0+
Детские елки Детский Цирк
Снегурочка
30 декабря в 17:00 Дом молодежи
от 1400 ₽
Два портрета
16+
Премьера Драма
Два портрета
25 сентября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше