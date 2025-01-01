Спектакль Кафка-Бродский. Процесс

Литературный моноспектакль «Процесс» к 85-летию Иосифа Бродского

Литературный моноспектакль «Процесс» посвящен 85-летию со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, пятого нобелевского лауреата в русской литературе. В спектакле художественно сопоставляются вымышленный абсурд философского романа Франца Кафки и реальный абсурд советского времени 1960-х годов, когда Иосиф Бродский подвергся судебной расправе за «тунеядство».

Структура спектакля

Спектакль разделен на два отделения:

I отделение: «Процесс над Иосифом К.» — фрагменты романа Франца Кафки «Процесс» (в переводе Р. Райт-Ковалевой), а также стихи немецких и австрийских поэтов первой половины XX века, включая произведения самого Кафки.

— фрагменты романа Франца Кафки «Процесс» (в переводе Р. Райт-Ковалевой), а также стихи немецких и австрийских поэтов первой половины XX века, включая произведения самого Кафки. II отделение: «Процесс над Иосифом Б.» — стенограммы судебного процесса над Бродским, воспоминания друзей поэта, а также его стихотворения и фрагменты нобелевской лекции.

Музыкальное сопровождение

В фонограммах спектакля используются произведения русских и зарубежных композиторов, таких как Рахманинов, Шнитке и Гендель, а также немецкие и советские шлягеры 1930-1970-х годов.

Создатели спектакля

Моноспектакль был создан Алексеем Емельяновым в 1989-1990 годах и воссоздан с музыкальным и звуковым сопровождением в 2025 году к юбилею И. А. Бродского. Режиссером выступает заслуженный деятель искусств РФ К. Н. Черноземов.

Программа спектакля

I Отделение: «Процесс над Иосифом К.»

Ф. Кафка — фрагменты романа «Процесс» (перевод Р. Райт-Ковалевой)

Стихи: Франца Кафки, Макса Брода, Райнера-Марии Рильке и других

II Отделение: «Процесс над Иосифом Б.»

Ф. Вигдорова — стенограммы судебных заседаний по делу И. А. Бродского (1960-е гг.)

Воспоминания друзей и свидетелей процесса

Стихотворения И. А. Бродского 1960-1970-х гг.

Фрагменты нобелевской лекции, произнесенной в Шведской академии 10.12.1987 г.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность посетить экскурсию по Дому Кочневой в 18:00 перед началом спектакля.

Автор и исполнитель: лауреат Всероссийских конкурсов и Царскосельской художественной премии, заслуженный артист России Алексей Емельянов.