Спектакль Кафка-Бродский. Процесс

Литературный моноспектакль «Процесс» посвящен 85-летию со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, пятого нобелевского лауреата в русской литературе. В спектакле художественно сопоставляются вымышленный абсурд философского романа Франца Кафки и реальный абсурд советского времени 1960-х годов, когда Иосиф Бродский подвергся судебной расправе за «тунеядство».
Спектакль разделен на два отделения:
В фонограммах спектакля используются произведения русских и зарубежных композиторов, таких как Рахманинов, Шнитке и Гендель, а также немецкие и советские шлягеры 1930-1970-х годов.
Моноспектакль был создан Алексеем Емельяновым в 1989-1990 годах и воссоздан с музыкальным и звуковым сопровождением в 2025 году к юбилею И. А. Бродского. Режиссером выступает заслуженный деятель искусств РФ К. Н. Черноземов.
I Отделение: «Процесс над Иосифом К.»
II Отделение: «Процесс над Иосифом Б.»
Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность посетить экскурсию по Дому Кочневой в 18:00 перед началом спектакля.
Автор и исполнитель: лауреат Всероссийских конкурсов и Царскосельской художественной премии, заслуженный артист России Алексей Емельянов.