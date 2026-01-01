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КАФЕйник на троих
Киноафиша КАФЕйник на троих

Спектакль КАФЕйник на троих

16+
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+

О спектакле

Музыкально-поэтический вечер «КАФЕйник от Марка»

В арт-кафе «Книги и кофе» состоится долгожданный музыкально-поэтический вечер «КАФЕйник от Марка». В центре вечера — Марк Гейликман, поэт и создатель «Театра Поэтических Действий». Его стихи и песни дополняет Михаил Жидких, композитор и виртуозный саксофонист, известный по группам «Billy’s Band» и «Пикник». Программа включает в себя стихи, песни и музыкальные фрагменты из постановок театра, а также произведения на французском языке.

Магия слов и мелодий создаст непринужденную атмосферу, где каждый сможет насладиться исключительной близостью творчества. Вечер будет также украшен чарующим вокалом актрисы Марианны Семеновой, многократного лауреата премии «Золотой софит», которая добавит особую теплоту и выразительность.

Программа вечера

На вечере вас ждут:

  • Стихи и песни Марка Гейликмана, пронизанные темами любви и философии;
  • Музыкальные фрагменты из спектаклей «Театра Поэтических Действий»;
  • Песни на французском языке.

Мастера сцены

Марк Гейликман — поэт и исполнитель, чьи произведения полны нежности и философской глубины. Михаил Жидких, композитор и мультиинструменталист, искусно комбинирует музыку и поэзию, придавая каждой строке яркие краски. Марианна Семенова своим вокалом наполняет вечер чувственностью и драматизмом, привнося атмосферу волшебства.

Отзывы

«Стихотворения Марка Гейликмана хороши, некоторые — очень...»

— Иосиф Бродский

«Марк Гейликман идет своим путем... Его прекрасные стихи очень профессионально положены на музыку композитором Михаилом Жидких... Но главное — это смысл... И это здорово сделано.»

— Александр Журбин

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой поэзии и музыки, которая создается на расстоянии вытянутой руки. Откройте для себя магию слова и звука!

Театр-постановщик: Театр Поэтических Действий

Фотографии

КАФЕйник на троих КАФЕйник на троих КАФЕйник на троих
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