Спектакль «Кафе «Tap Dance» Фильм-спектакль

Кино-спектакль чечеточного танца от театра «Степ-Шоу»

Театральный центр на Коломенской приглашает любителей чечеточного искусства на представление театра «Степ-Шоу» Нины Винниченко. В этом уникальном формате спектакля сочетаются элементы кино и живых выступлений.

Вы увидите кино-спектакль «Кафе Tap Dance» с участием талантливых артистов. Это невероятное соединение кино и живого исполнения создает эффект, будто артисты "сходят" с экрана и возвращаются обратно. Все это производит впечатление единого, красивого и стильного действия.

Зрители смогут насладиться мастерством чечеточного искусства, увидеть артистов, которые поют и танцуют в уютной атмосфере кафе Tap Dance. Такой спектакль станет настоящим открытием для ценителей инновационных форм театрального искусства.

Важно: Спектакль пройдет без антракта.