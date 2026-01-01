Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Кафе «Tap Dance» Фильм-спектакль
Киноафиша «Кафе «Tap Dance» Фильм-спектакль

Спектакль «Кафе «Tap Dance» Фильм-спектакль

12+
Возраст 12+

О спектакле

Кино-спектакль чечеточного танца от театра «Степ-Шоу»

Театральный центр на Коломенской приглашает любителей чечеточного искусства на представление театра «Степ-Шоу» Нины Винниченко. В этом уникальном формате спектакля сочетаются элементы кино и живых выступлений.

Вы увидите кино-спектакль «Кафе Tap Dance» с участием талантливых артистов. Это невероятное соединение кино и живого исполнения создает эффект, будто артисты "сходят" с экрана и возвращаются обратно. Все это производит впечатление единого, красивого и стильного действия.

Зрители смогут насладиться мастерством чечеточного искусства, увидеть артистов, которые поют и танцуют в уютной атмосфере кафе Tap Dance. Такой спектакль станет настоящим открытием для ценителей инновационных форм театрального искусства.

Приходите и зарядитесь хорошим настроением — мы гарантируем незабываемые впечатления!

Важно: Спектакль пройдет без антракта.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше