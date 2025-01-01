Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кафе «Отчаяние»
Киноафиша Кафе «Отчаяние»

Спектакль Кафе «Отчаяние»

Постановка
Театр «Кот» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер откровений в кафе «Отчаяние»

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который подарит вам возможность погрузиться в мир необычных историй! В нашем кафе «Отчаяние» мы собрали невероятный сборник откровений от людей, оказавшихся в правильном месте и в нужное время.

Чудаковатые истории со всего света

Каждая история, представленная в спектакле, полна эмоций и неожиданных поворотов. Вы услышите увлекательные и порой забавные рассказы, которые заставят вас задуматься о жизни, судьбе и, конечно же, о дружбе.

Уютная атмосфера и бесплатные напитки

Мы создаем комфортную атмосферу для наших зрителей. Устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь уютом нашего кафе и не упустите шанс попробовать бесплатные напитки, которые мы предлагаем всем посетителям.

Не упустите возможность

Этот спектакль станет отличным поводом для встречи с друзьями, обсуждения жизненных ситуаций и, конечно, для знакомства с новыми людьми. Приходите и станьте частью этого удивительного вечера!

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Дмитрий Орлов
Наталия Капранчикова
Александра Руденко
Ксения Курова
Алексей Проскуряков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Кафе «Отчаяние» Кафе «Отчаяние» Кафе «Отчаяние» Кафе «Отчаяние»

В ближайшие дни

Момо
16+
Комедия
Момо
25 августа в 19:00 Театр «Кот»
от 1300 ₽
Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
5 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 2000 ₽
Тургенев (не Му-Му)
16+
Драма
Тургенев (не Му-Му)
22 августа в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше