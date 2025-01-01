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Билеты от 900₽
Киноафиша Кафе Дансинг

Спектакль Кафе Дансинг

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт ГИТИС-театра «Кафе Дансинг»

«Кафе Дансинг» – это уникальный спектакль-концерт, подготовленный студентами третьего курса музыкального факультета мастерской В.А. Ланской. В нем собраны лучшие музыкальные и пластические номера из мировых мюзиклов.

О чем спектакль?

Действие разворачивается в кафе, где встречаются жители криминального Нью-Йорка, эксцентричного Балтимора и множество других ярких персонажей. Каждый из героев переживает свою уникальную историю, которая складывается по-разному в ходе спектакля. Зрителей ждут неожиданные появления театральных персонажей, которые нарушают спокойствие посетителей кафе, а также темпераментные итальянцы, добавляющие колорита в повествование.

Творческая команда

Спектакль создан под руководством мастера курса В.А. Ланской, а также педагогов: А.Н. Кольцова и Р.Ф. Фоминой. Их опыт и мастерство позволили создать незабываемое театральное событие.

Музыка и хореография

В программу включена музыка таких выдающихся композиторов, как Ф. Уйалдхорн, Э. Л. Уэббер, С. Сондхайм и Д. Ларсон. Хореография черпает вдохновение из работ ярких представителей Бродвея и европейских мюзиклов, что придаст спектаклю особую динамику и энергетику.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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