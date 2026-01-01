Спектакль Кадриль (г. Ульяновск)

Кадриль (г. Ульяновск)
16+
О спектакле

Прибайкальская кадриль: новый взгляд на знакомую историю

Талантливый актер, режиссер и драматург Владимир Гуркин широко известен благодаря пьесе, на основе которой был создан знаменитый фильм «Любовь и голуби». Его новая работа, «Прибайкальская кадриль», продолжает развивать темы, знакомые зрителям с экрана.

Спектакль переносит нас в уютную деревенскую атмосферу, наполненную обаятельными героями, смекалкой и всепобеждающей любовью. Две простые семьи неожиданно оказываются в центре комедийной ситуации, когда жены в пылу ссоры решают поменяться мужьями. Это создает множество комичных моментов и заставляет задаться вопросом: пройдут ли чувства героев испытание, и правда ли, что у соседа трава зеленее?

«Прибайкальская кадриль» – это не просто театральное представление, а глубокая и трогательная история о любви и человеческих отношениях, которая найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов.

Июнь
19 июня пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 1000 ₽

