Kadebostany в Алматы: уникальное живое выступление

Швейцарская группа Kadebostany возвращается в Алматы впервые за длительное время с мировым туром The Outsider. Мероприятие пройдет в Дворце Республики и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут свежие композиции, а также полюбившиеся хиты, включая «Castle in the Snow», «Mind If I Stay» и многие другие. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и незабываемой атмосферой, за которую группу любят поклонники по всему миру.

Не упустите шанс

Концерт пройдет в уникальной визуальной подаче, создавшей себе имя на международной сцене. Билеты на мероприятие уже в продаже, и количество мест ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!