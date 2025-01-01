Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Kadebostany
Киноафиша Kadebostany

Kadebostany

О концерте

Kadebostany в Алматы: уникальное живое выступление

Швейцарская группа Kadebostany возвращается в Алматы впервые за длительное время с мировым туром The Outsider. Мероприятие пройдет в Дворце Республики и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут свежие композиции, а также полюбившиеся хиты, включая «Castle in the Snow», «Mind If I Stay» и многие другие. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и незабываемой атмосферой, за которую группу любят поклонники по всему миру.

Не упустите шанс

Концерт пройдет в уникальной визуальной подаче, создавшей себе имя на международной сцене. Билеты на мероприятие уже в продаже, и количество мест ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Kadebostany

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
13 февраля пятница
19:30
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Жан-Сырым Қазақи Шоу
Поп
Жан-Сырым Қазақи Шоу
13 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Гала-концерт «Ойнайли достлар»
Фолк
Гала-концерт «Ойнайли достлар»
21 декабря в 19:30 Almaty Arena
от 7000 ₽
Қызық премия
Вечеринка Эстрада
Қызық премия
17 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше