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Кабура
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Спектакль Кабура

Постановка
13 трамвай 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Кабура»: Исследование человеческой души

«Кабура» — это авторский текст Анатолия Григорьева, который погружает зрителей в мир экзистенциальных понятий, таких как искупление, раскаяние и одиночество. Спектакль ставит перед нами важные вопросы о связи человека с самим собой и другими.

Сюжет и символика

Кабура — это тайное отверстие в стенах тюремных камер, через которое арестанты общаются друг с другом, чтобы не провалиться в бездну отчаяния. Главный герой, заключённый в одиночной камере, сталкивается с жестокой реальностью: по ту сторону кабуры никого нет. Это одиночество становится для него испытанием на прочность.

Чтобы не сойти с ума от безмолвия, он начинает лепить из хлебного мякиша человечка. Этот Хлебный Человек становится для него источником эмоциональной поддержки, закрывая потребность в социальном контакте. Каждый разговор с ним — это путь к самопознанию, который со временем превращается в живые диалоги, споры и даже примирения.

Тема самопознания

Персонифицируя кусочек хлеба, герой раскрывается своему «собеседнику» и открывает себя с неожиданной стороны. Эти монологи и диалоги помогают ему разобраться в своих чувствах и мыслях, что делает спектакль особенно глубоким и философским.

Интересные факты

  • Спектакль уже получил положительные отзывы критиков за оригинальный подход к теме одиночества.
  • Aнатолий Григорьев известен своими работами, которые исследуют сложные аспекты человеческой природы.

Не упустите возможность увидеть «Кабуру» — спектакль, который заставит вас задуматься о важнейших аспектах жизни и человеческих отношений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 800 ₽

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