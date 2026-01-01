Музыкальная драма в двух действиях

Мюзикл Кабаре, созданный Джо Мастероффом, Фредом Эббом и Джоном Кандером, основан на романе Кристофера Ишервуда Прощай, Берлин и пьесе Джона Ван Друтена Я — камера. История разворачивается на фоне Берлина времён заката Веймарской республики, в эпоху великих перемен и предчувствий будущих потрясений.

Сюжет и персонажи

В центре повествования — две пары: взрослые одиночки, нашедшие друг друга, и молодые служители искусства — подающий надежды писатель и очаровательная актриса. Их судьбы переплетаются на фоне уходящей эпохи. Роман заканчивается строками: «Я ловлю взглядом свое отражение в витрине магазина и ужасаюсь тому, что улыбаюсь. Трудно удержаться от улыбки в такой чудесный день...»

Жанр и атмосфера постановки

Кабаре — это музыкальная драма, в которой традиции бродвейского мюзикла органично сочетаются с глубоким драматизмом. Мелодии Джона Кандера и поэтические строки Фреда Эбба (в переводе Сергея Плотова и Алексея Кортнева) создают уникальную атмосферу, превращая спектакль в произведение, наполненное как музыкой, так и философскими размышлениями о жизни и обществе.

Метафора кабаре

Мюзикл не только разворачивает историю, но и является метафорой, через которую преломляется взгляд на общество и человеческую природу. Кабаре — это двуликий и гротескный мир, где лицедейство и притворство правят бал, а истина скрыта за пеленой иллюзий. Как говорит Конферансье: «Весь мир — это не театр, весь мир — это кабаре!»

Технические и творческие детали

Спектакль, изначально выросший из студенческого этюда третьекурсников, стал дипломной работой.

Режиссёр : Александр Свинцов

: Александр Свинцов Хореограф-постановщик : Александра Мантуровская

: Александра Мантуровская Дэнс-капитаны : Екатерина Жигульская, Захар Муралёв

: Екатерина Жигульская, Захар Муралёв Перевод литературного текста : Сергей Плотов

: Сергей Плотов Перевод песен : Алексей Кортнев

: Алексей Кортнев Консультант по художественному оформлению: Андрей Беликов

Добро пожаловать в кабаре, где жизнь, девушки и оркестр прекрасны!