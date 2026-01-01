Оповещения от Киноафиши
Кабаре
Киноафиша Кабаре

Спектакль Кабаре

18+
Режиссер Алексей Франдетти
Возраст 18+

О спектакле

Мюзикл «Кабаре» в Новосибирском театре «Глобус»

Спектакль «Кабаре» рассказывает о жизни в Берлине 1931 года, где герои находятся в поисках своего места в любви, жизни и искусстве. Центральной площадкой действия становится кабаре «Кит-Кат», оазис для людей с разными судьбами.

Об атмосфере и персонажах

В кабаре «Кит-Кат» царит безудержное веселье. Зрители попадают в мир сумасшедших эмоций и бешеного драйва, где деньги имеют безграничную власть. Основная героиня — непревзойдённая певица Салли Боуллс, способная очаровать, рассмешить и обмануть. Рядом с ней — харизматичный конферансье Эмси, с которым они вместе создают незабываемую атмосферу для завороженной публики.

Любовь и её неожиданности

Несмотря на радостные моменты, жизнь героев может изменить одно неожиданное чувство — любовь. Она способна перевернуть всё с ног на голову и сделать обычный вечер непредсказуемым. В то время как зрители наслаждаются представлением, за дверями кабаре бушует хаос, не только политический, но и личный.

Важные детали

Спектакль представлен по особой договоренности с компанией Concord Theatricals. Обратите внимание, что в рамках выступления артисты демонстрируют сцены курения и употребления алкогольных напитков. Вредные привычки могут быть опасны для вашего здоровья, так что смотрите спектакль с осознанием последствий!

Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в кабаре! Если твой вечер опять одинок, праздник найди скорей!

Купить билет на спектакль Кабаре

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
15:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Кабаре Кабаре Кабаре Кабаре Кабаре Кабаре Кабаре Кабаре

