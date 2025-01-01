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Киноафиша Кабаре

Спектакль Кабаре

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Кабаре» в Воронеже: Погружение в мир 30-х годов

«Кабаре» — это не просто мюзикл, а яркое буйство красок, безупречное вокальное исполнение и сложная сюжетная линия. Эта история навсегда изменит ваше представление о жизни по ту сторону кулис.

Сюжет и персонажи

Главная героиня — Салли Боулз, молодая английская певица, живущая в Берлине 30-х годов. Ее бурные любовные отношения развиваются на фоне политических изменений, когда фашизм начинает набирать силу. Роль Салли исполняет Анастасия Стоцкая, обладающая роскошными вокальными данными и несомненным актёрским талантом.

Темы и идеи

История в «Кабаре» — это яркий пример противостояния выбору: сохранить достоинство и потерять всё или прогнуться и стать обладателем лучшего. Какой путь выберете вы?

История создания

Мюзикл «Кабаре» впервые увидел свет на Бродвее в 1966 году. Нашему зрителю он знаком и по культовому фильму Боба Фосса с Джоэлом Греем и несравненной Лайзой Минелли. Этот выдающийся фильм покорил сердца зрителей по всему миру и занял законное место в списках лучших фильмов всех времён.

Завораживающие моменты

«Если твой вечер опять одинок — праздник найди скорей. Жизнь — это кабаре, дружок. Жизнь — это кабаре! К чёрту заботы. Какой от них прок? Сердце своё согрей. Жизнь — это кабаре, дружок. Ждём тебя в кабаре!»

Не упустите возможность увидеть это потрясающее, незабываемое, феерическое шоу — мюзикл «Кабаре»! Откройте для себя мир волшебства и драмы, который захватит ваше сердце.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 15 марта
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1200 ₽

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