Спектакль Кабаре «Верни»

Спектакль-кабаре о жизни Дины Верни

Предстоящий спектакль-кабаре предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в судьбу Дины Верни – женщины, чья жизнь полна захватывающих поворотов, особенно на фоне катастрофического двадцатого века. Дина была не просто музой и моделью, но и подпольщицей, галеристкой и меценаткой.

Она позировала таким мастерам, как Майоль и Матисс, участвовала в Сопротивлении, спасала евреев и открывала миру московских нонконформистов. Ее история – это не только о судьбе одного человека, но и о целой эпохе, наполненной мужеством и творчеством.

Музыка и исполнение

В спектакле «кабаре» особое место занимает музыка. Основу музыкального оформления составляет советский лагерный фольклор в исполнении актрисы Зары Демидовой. Аранжировки созданы режиссером Дмитрием Мульковым на основе песен, записанных для альбома «Блатные песни» в Париже в 1975 году.

Истории о Сопротивлении и тюрьме переплетаются с исполнением этих знаковых песен, вшитых в память на генетическом уровне. Песни рисуют жутковатую и веселую перспективу русской жизни последних ста лет, превращая это кабаре в нечто большее, чем просто развлечение – это трагичная хроника.

Команда спектакля

Режиссер: Дмитрий Мульков

Дмитрий Мульков Актриса: Зара Демидова

Зара Демидова Драматург: Лара Бессмертная

Лара Бессмертная Продюсер: Юлия Чурилова

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое объединяет историю, музыку и талант исполнителей!