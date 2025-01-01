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Кабаре «Верни»
Киноафиша Кабаре «Верни»

Спектакль Кабаре «Верни»

Постановка
Площадка «Узел» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-кабаре о жизни Дины Верни

Предстоящий спектакль-кабаре предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в судьбу Дины Верни – женщины, чья жизнь полна захватывающих поворотов, особенно на фоне катастрофического двадцатого века. Дина была не просто музой и моделью, но и подпольщицей, галеристкой и меценаткой.

Она позировала таким мастерам, как Майоль и Матисс, участвовала в Сопротивлении, спасала евреев и открывала миру московских нонконформистов. Ее история – это не только о судьбе одного человека, но и о целой эпохе, наполненной мужеством и творчеством.

Музыка и исполнение

В спектакле «кабаре» особое место занимает музыка. Основу музыкального оформления составляет советский лагерный фольклор в исполнении актрисы Зары Демидовой. Аранжировки созданы режиссером Дмитрием Мульковым на основе песен, записанных для альбома «Блатные песни» в Париже в 1975 году.

Истории о Сопротивлении и тюрьме переплетаются с исполнением этих знаковых песен, вшитых в память на генетическом уровне. Песни рисуют жутковатую и веселую перспективу русской жизни последних ста лет, превращая это кабаре в нечто большее, чем просто развлечение – это трагичная хроника.

Команда спектакля

  • Режиссер: Дмитрий Мульков
  • Актриса: Зара Демидова
  • Драматург: Лара Бессмертная
  • Продюсер: Юлия Чурилова

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое объединяет историю, музыку и талант исполнителей!

Режиссер
Дмитрий Мульков
В ролях
Зара Демидова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1200 ₽

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