Музыкальное шоу «ОН и ОНА» в стиле парижского нуара

Случайна ли встреча в Париже двух героев? И станет ли она роковой? На эти вопросы отвечает музыкальное шоу «ОН и ОНА», которое погружает зрителей в атмосферу любви и страсти, говорящей на языке танго.

Детективная интрига и парижская романтика

Шоу сочетает в себе элементы почти детективного сюжета, заставляя зрителей переживать за судьбы главных героев. В каждой сцене присутствует дух Парижа — города, где любовь витает в воздухе, а страсть танцует под звуки известного танго.

Звучание мировых хитов

В программе прозвучат легендарные мировые хиты, такие как:

«Либертанго»

«История любви»

«Мария»

«Любовь - это наказание»

«Лиловый негр»

«Бесаме мучо»

«Por uno cabeza»

«Oblivion»

«Танго Магнолия»

«La cumparsita»

«Kiss of fire»

«Утомленное солнце»

Творческая команда

В главных ролях выступят:

Светлана Мосина - актриса мюзиклов и певица

- актриса мюзиклов и певица Сергей Болотин - художественный руководитель академии мюзикла Вячеслава Гнедака, актер и режиссер

Режиссер и автор сценария - Сергей Болотин. Хореографические номера подготовила Ангелина Друбецкая, а авторские переводы текстов также принадлежат Сергею Болотину. Продюсером проекта выступил Виталий Злотников.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории любви и страсти. Шоу «ОН и ОНА» обещает быть ярким и запоминающимся событием театрального сезона!