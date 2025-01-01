Случайна ли встреча в Париже двух героев? И станет ли она роковой? На эти вопросы отвечает музыкальное шоу «ОН и ОНА», которое погружает зрителей в атмосферу любви и страсти, говорящей на языке танго.
Шоу сочетает в себе элементы почти детективного сюжета, заставляя зрителей переживать за судьбы главных героев. В каждой сцене присутствует дух Парижа — города, где любовь витает в воздухе, а страсть танцует под звуки известного танго.
В программе прозвучат легендарные мировые хиты, такие как:
В главных ролях выступят:
Режиссер и автор сценария - Сергей Болотин. Хореографические номера подготовила Ангелина Друбецкая, а авторские переводы текстов также принадлежат Сергею Болотину. Продюсером проекта выступил Виталий Злотников.
Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории любви и страсти. Шоу «ОН и ОНА» обещает быть ярким и запоминающимся событием театрального сезона!