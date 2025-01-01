Меню
Кабаре Танго в Париже
18+
О концерте/спектакле

Музыкальное шоу «ОН и ОНА» в стиле парижского нуара

Случайна ли встреча в Париже двух героев? И станет ли она роковой? На эти вопросы отвечает музыкальное шоу «ОН и ОНА», которое погружает зрителей в атмосферу любви и страсти, говорящей на языке танго.

Детективная интрига и парижская романтика

Шоу сочетает в себе элементы почти детективного сюжета, заставляя зрителей переживать за судьбы главных героев. В каждой сцене присутствует дух Парижа — города, где любовь витает в воздухе, а страсть танцует под звуки известного танго.

Звучание мировых хитов

В программе прозвучат легендарные мировые хиты, такие как:

  • «Либертанго»
  • «История любви»
  • «Мария»
  • «Любовь - это наказание»
  • «Лиловый негр»
  • «Бесаме мучо»
  • «Por uno cabeza»
  • «Oblivion»
  • «Танго Магнолия»
  • «La cumparsita»
  • «Kiss of fire»
  • «Утомленное солнце»

Творческая команда

В главных ролях выступят:

  • Светлана Мосина - актриса мюзиклов и певица
  • Сергей Болотин - художественный руководитель академии мюзикла Вячеслава Гнедака, актер и режиссер

Режиссер и автор сценария - Сергей Болотин. Хореографические номера подготовила Ангелина Друбецкая, а авторские переводы текстов также принадлежат Сергею Болотину. Продюсером проекта выступил Виталий Злотников.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории любви и страсти. Шоу «ОН и ОНА» обещает быть ярким и запоминающимся событием театрального сезона!

Режиссер
Сергей Болотин
В ролях
Светлана Мосина
Сергей Болотин
