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Кабаре «Свободная любовь»
Киноафиша Кабаре «Свободная любовь»

Спектакль Кабаре «Свободная любовь»

18+
Возраст 18+

О спектакле

Кабаре «Свободная любовь» в Новосибирском театре эстрады

Новосибирский театр эстрады приглашает вас на музыкальный фарс в стиле кабаре — спектакль «Свободная любовь». Вас ждет увлекательная и комическая история о том, как привычный семейный уклад может измениться в одночасье.

Сюжет

Музыкальный фарс «Свободная любовь» рассказывает историю женщины, чья жизнь переворачивается, когда ее муж предлагает сделать их брак свободным. Столкнувшись с таким необычным предложением, героиня решает принять вызов и объявляет мужу о своей собственной свободе.

В процессе она учится сохранять достоинство, справляться с неожиданными ситуациями и доказывать, что истинная свобода в отношениях заключается в доверии. Спектакль наполнен комичными моментами, остроумными диалогами и запоминающимися музыкальными номерами, что делает его идеальным для поклонников жанра кабаре.

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