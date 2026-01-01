Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабаре. Сны на Патриарших
Киноафиша Кабаре. Сны на Патриарших

Спектакль Кабаре. Сны на Патриарших

Булгаковские герои поют и танцуют 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Французские и русские кабаре: от Парижа до Петрограда

Вы, наверное, слышали о французских кабаре? А о тех, что были в Москве и Санкт-Петербурге, воспетых поэтами Серебряного века?

Уникальная атмосфера «Снов на Патриарших»

Хотели бы вы оказаться в их уникальной атмосфере, сидя за столиком в загадочном зале? У вас есть такая возможность! В кабаре «Сны на Патриарших» царит атмосфера самоиронии, свойственная интеллектуалам — в том, как артисты взаимодействуют с публикой, в оригинальных пародиях и в тонкости исполнения музыкальных и поэтических произведений.

Инфернальная магия Патриарших прудов

Вдохновляющие Патриаршие пруды, горящие свечи на столиках, загадочные ведущие, словно из свиты Воланда... Тем, кто хоть раз погрузился в этот мир, на утро действительно может показаться, что всё это было лишь сном.

Единственная программа, созданная заново каждый год

Программа кабаре каждый год создается заново, и увидеть её можно только один раз — в дни новогодних праздников.

 

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Андрей Рогозин
Александр Сизов
Александр Осипов
Дмитрий Панов

Фотографии

Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших Кабаре. Сны на Патриарших
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше