Французские и русские кабаре: от Парижа до Петрограда

Вы, наверное, слышали о французских кабаре? А о тех, что были в Москве и Санкт-Петербурге, воспетых поэтами Серебряного века?

Уникальная атмосфера «Снов на Патриарших»

Хотели бы вы оказаться в их уникальной атмосфере, сидя за столиком в загадочном зале? У вас есть такая возможность! В кабаре «Сны на Патриарших» царит атмосфера самоиронии, свойственная интеллектуалам — в том, как артисты взаимодействуют с публикой, в оригинальных пародиях и в тонкости исполнения музыкальных и поэтических произведений.

Инфернальная магия Патриарших прудов

Вдохновляющие Патриаршие пруды, горящие свечи на столиках, загадочные ведущие, словно из свиты Воланда... Тем, кто хоть раз погрузился в этот мир, на утро действительно может показаться, что всё это было лишь сном.

Единственная программа, созданная заново каждый год

Программа кабаре каждый год создается заново, и увидеть её можно только один раз — в дни новогодних праздников.