Спектакль Кабаре «Сказки на ночь»

Кабаре «Сказки на ночь» готовит зрителям уникальное шоу под названием «Русский сезон». Это название вызывает у московского зрителя целый калейдоскоп образов, от легендарных «Русских сезонов» Дягилева, покоривших Париж, до ярких узоров народных костюмов, грациозных движений балета и чарующих романсов.
В вашем воображении всплывают живописные картины богемной жизни начала XX века: уютные дачи с поздними завтраками, изысканные чаепития с самоваром на веранде и утонченные дижестивы в кругу творческих личностей. Кабаре «Сказки на ночь» предлагает оригинальное прочтение этой темы, которое обязательно привлечет внимание ценителей русской культуры.
В «Русском сезоне» переплетаются:
Погрузитесь в атмосферу настоящей русской культуры, переосмысленной через призму современного искусства! Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!