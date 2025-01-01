Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кабаре «Сказки на ночь»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кабаре «Сказки на ночь»

Спектакль Кабаре «Сказки на ночь»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Кабаре «Сказки на ночь» представляет шоу «Русский сезон»

Кабаре «Сказки на ночь» готовит зрителям уникальное шоу под названием «Русский сезон». Это название вызывает у московского зрителя целый калейдоскоп образов, от легендарных «Русских сезонов» Дягилева, покоривших Париж, до ярких узоров народных костюмов, грациозных движений балета и чарующих романсов.

В вашем воображении всплывают живописные картины богемной жизни начала XX века: уютные дачи с поздними завтраками, изысканные чаепития с самоваром на веранде и утонченные дижестивы в кругу творческих личностей. Кабаре «Сказки на ночь» предлагает оригинальное прочтение этой темы, которое обязательно привлечет внимание ценителей русской культуры.

Что вас ждет в спектакле?

В «Русском сезоне» переплетаются:

  • Традиционные русские промыслы
  • Величественные полотна русских художников
  • Поэтические произведения Серебряного века
  • Трогательные романсы
  • Декадентская эстетика с её особым драматизмом

Погрузитесь в атмосферу настоящей русской культуры, переосмысленной через призму современного искусства! Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
5 октября в 18:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Доходное место
16+
Комедия Премьера
Доходное место
19 октября в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
20 сентября в 20:00 Театриум на Серпуховке
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше