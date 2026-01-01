Оповещения от Киноафиши
Билеты
Кабаре «Сказки на ночь», шоу «Женское дело»
Билеты от 2000₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Праздничное кабаре-шоу к Международному женскому дню

9 марта, в Международный женский день, кабаре «Сказки на ночь» представит уникальное шоу «Женское дело». Это выступление станет искренним гимном женщинам, подчеркнув их борьбу за равноправие, самореализацию и поддержку друг друга.

Шоу затрагивает важные темы, такие как разрушение гендерных шаблонов и традиционных представлений о женской природе. Сцена наполнится нежностью, заботой, созиданием и уязвимостью, а также секретными женскими ритуалами и мастерством совмещать множество дел одновременно.

Разнообразие жанров и яркие образы

Зрителей ждёт увлекательная программа, в которой гармонично сочетаются различные жанры: аутентичные джазовые танцы, бурлеск, джазовый вокал, саксофон, стендап и акробатика. Потрясающие костюмы, юмористические и драматические номера, искрометный конферанс создадут неповторимую атмосферу праздника.

Особое место для незабываемого вечера

Шоу пройдет в очаровательном «Доме винтажной музыки», где царит атмосфера старины и элегантности. Антикварные детали интерьера в сочетании с современным звуковым и световым оборудованием создадут идеальный фон для представления.

Вкусная кухня и напитки

Чтобы сделать вечер еще более приятным, во время шоу зрители смогут заказать свои любимые блюда и напитки прямо в зале. Насладитесь изысканной кухней и ароматными напитками, не отрываясь от захватывающего представления!

Не упустите возможность насладиться этим ярким праздником! Приходите сами и приводите подруг, мам, сестер — этот вечер станет незабываемым подарком для каждой женщины!

Март
9 марта понедельник
18:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 2000 ₽

