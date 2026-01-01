Спектакль Кабаре-шоу «Тридевятое царство»

Кабаре-шоу в Москве «Тридевятое царство»: пересечение мифологии и современного театра

С 3 июля стартуют продажи самого ожидаемого кабаре-шоу сезона в Москве — «Тридевятое царство». Первые зрители смогут увидеть этот уникальный проект уже 26 июня на закрытом предпремьерном показе.

Команда ГРАНД КАБАРЕ, возглавляемая Александром Ковшаровым и режиссером Анастасией Юрасовой, представляет «Тридевятое царство» — кабаре, в котором фольклор превращается в зрелищное визуальное шоу. Это не просто ужин с музыкой, а полноценный культурный феномен в жанре современного кабаре, где гость становится частью сказки, выраженной через пластику, свет и роскошь.

Уникальные персонажи и стиль

На сцене предстанут известные мифологические герои: Леший, Кикимора, Кощей, Жар-птица и Вий. Создатели шоу черпали вдохновение из лучших мировых кабаре, однако стремятся к созданию собственного авторского стиля: дерзкого, визуально мощного и независимого.

Что ожидает зрителей?

Каждый вечер на «Тридевятое царство» будет насыщен:

кинематографичной сценографией,

живой музыкой,

театральной драматургией,

гастрономией и баром.

Гости смогут заранее заказать гастрономические сеты или сделать это во время шоу. На каждом столе будут ждать приветственные напитки.

Постановка и амбиции

Режиссер Анастасия Юрасова — мастер визуального театра, создающего синтез пластики, моды и современной сценической драматургии. По словам худрука Александра Ковшарова, «Тридевятое царство» задумывается как долгосрочный бренд и новая премиальная концепция в индустрии развлечений Москвы. Шоу уже сейчас называют одним из главных запусков сезона на волне растущего интереса к иммерсивным и эмоциональным развлечениям.

Показы будут проходить еженедельно по пятницам и субботам в МДМ. Стоимость билетов варьируется от 8 000 до 16 000 рублей.

