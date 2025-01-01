Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
Киноафиша Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»

Спектакль Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного» в Театр-кабаре «Инициация»

Приготовьтесь к погружению в чувственную театральную притчу о любви, проклятии и искуплении. В этом уникальном спектакле готика встречает киберпанк, XVIII век сталкивается с техно-будущим, а каждый танец становится укусом, оставляющим след в душе.

Мистический сюжет

Главный герой, однажды ступивший в вечную ночь, скитается сквозь века, теряя себя между воспоминаниями и жаждой крови. Спустя столетия он просыпается в мире энергетических вампиров, где даже чувства высасываются до последней капли. Но сможет ли он снова почувствовать? Или растворится в холодной тьме? Финал не предрешён — его исход зависит только от вас.

Что вас ждёт

  • Зрелищное шоу с элементами современной хореографии, эстетикой женского тела и атмосферой полного погружения.
  • Иммерсивные залы: станьте частью перформанса и прикоснитесь к искусству — буквально.
  • Живой вокал до начала и во время антракта — приходите пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу.
  • Элитная барная карта и закуски — наслаждайтесь угощениями прямо в зале.
  • Премиальный сервис и атмосфера эстетической роскоши.
  • После шоу — приватный караоке-зал с балконом и видом на Невский, если захотите продолжения вечера.

Внимание!

В нашем шоу могут присутствовать некоторые элементы обнажения артистов, необходимые для сюжета. Приходите и станьте частью этого увлекательного спектакля, где самые страшные монстры — не на сцене...

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Бэби-утро в Волшебной миле
0+
Детский Интерактивный
Бэби-утро в Волшебной миле
11 августа в 10:30 Волшебная миля
от 400 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
1 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Дрозд фрау Майер
0+
Детский Кукольный
Дрозд фрау Майер
27 августа в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше