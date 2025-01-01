Спектакль Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»

Приготовьтесь к погружению в чувственную театральную притчу о любви, проклятии и искуплении. В этом уникальном спектакле готика встречает киберпанк, XVIII век сталкивается с техно-будущим, а каждый танец становится укусом, оставляющим след в душе.
Главный герой, однажды ступивший в вечную ночь, скитается сквозь века, теряя себя между воспоминаниями и жаждой крови. Спустя столетия он просыпается в мире энергетических вампиров, где даже чувства высасываются до последней капли. Но сможет ли он снова почувствовать? Или растворится в холодной тьме? Финал не предрешён — его исход зависит только от вас.
В нашем шоу могут присутствовать некоторые элементы обнажения артистов, необходимые для сюжета. Приходите и станьте частью этого увлекательного спектакля, где самые страшные монстры — не на сцене...