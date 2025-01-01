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Кабаре шоу «ДНК женщины»
Киноафиша Кабаре шоу «ДНК женщины»

Спектакль Кабаре шоу «ДНК женщины»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зрелищное кабаре шоу на Невском Проспекте

«ДНК Женщины» — это не просто спектакль, а визуально-музыкальный перформанс, где сцена становится зеркалом, а танец — исповедью. Это уникальное путешествие по архетипам и внутренним теням, где ритуальные ритмы сменяются нежными откровениями, а силуэты и свет создают удивительную атмосферу.

В «ДНК Женщины» женщина не просто рассказывает о себе — она воссоздаёт себя. Сжигая холсты ожиданий, она рисует новое тело своей души прямо на глазах зрителей. В этом зале нет зрителей, только свидетели. Это не шоу, это отражение. Узнаете ли вы себя в этом перформансе?

Что Вас Ждет?

  • Зрелищное шоу с элементами современной хореографии, эстетикой женского тела и атмосферой погружения.
  • Иммерсивные залы: станьте частью перформанса и прикоснитесь к искусству — буквально.
  • Живой вокал: наслаждайтесь живым исполнением до начала и во время антракта — приходите пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу.
  • Элитная барная карта и закуски: наслаждайтесь угощениями прямо в зале.
  • Премиальный сервис: насладитесь атмосферой эстетической роскоши.
  • Приватный караоке-зал: после перформанса вы сможете продолжить вечер в уютном зале с балконом и видом на Невский.

Важно: В нашем шоу могут присутствовать некоторые элементы обнажения артистов, необходимые для раскрытия сюжета.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
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от 2900 ₽
Судный день
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Иммерсивный
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3 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
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