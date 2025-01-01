Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабаре «Однажды в кино»
Киноафиша Кабаре «Однажды в кино»

Спектакль Кабаре «Однажды в кино»

Постановка
Треплев-центр 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера кабаре «Однажды в кино» в Треплев-центре

Новый спектакль театра «Кабаре» продолжает традицию ставить постановки, в которых ключевой темой является кинематограф. «Однажды в кино» обещает стать ярким событием для всех любителей театра и кино.

Что ждет зрителей?

На сцене вас ждут:

  • Яркие пародии на знаменитостей отечественного и зарубежного кино;
  • Музыкальные хиты из известных фильмов;
  • Увлекательные монологи;
  • Ошеломительный степ!

Создатели спектакля уверены: «Мир молод, прекрасен, и в нём нет повода для уныния!» Это утверждение станет основой для незабываемого вечера, полного смеха и эмоций.

Интересный факт

Кабаре — это не просто спектакль, а целое культурное явление. Впервые кабаре появилось в Париже в конце 19 века и быстро завоевало популярность благодаря своей уникальной атмосфере, сочетая музыку, танец и театральное искусство. В нашем спектакле мы стремимся сохранить этот дух и привнести нечто новое.

Приходите на премьеру и погрузитесь в мир кино и театра!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше