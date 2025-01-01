Меню
Кабаре ночного города
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Страстный и интригующий мюзикл о любви и ревности с веселящим вкусом хорошего шампанского

Приглашаем вас на захватывающее и интригующее музыкальное шоу «Кабаре ночного города»! Этот мюзикл о любви и ревности подарит вам незабываемые эмоции.

Сюжет: Конфликт и интриги

В центре событий два брутальных мужчины устраивают музыкальный батл за сердце капризной и разборчивой Звезды Шайна Стар. На фоне их противостояния глумливый и комичный Хозяин кабаре плетет страшные интриги, добавляя в сюжет нотки юмора и загадочности. А блестящие девушки в перьях и стразах радуют публику своими зажигательными танцами.

Музыкальное сопровождение

Зрители смогут насладиться будоражащими хитами 90-х в уникальной интерпретации известных артистов мюзиклов. В программе прозвучат мелодии из репертуара таких легенд, как Глория Гейнор, Хулио Иглесиас, Крис Айзек, Грейс Джонс и Дзукерро.

Незабываемый вечер

Не упустите шанс окунуться в удивительный и таинственный мир «Кабаре ночного города». Это шоу обещает стать ярким событием вашей театральной жизни и подарит вам множество положительных эмоций!

Режиссер
Евгений Кустов
В ролях
Ольга Пономарева
Роман Меметов
Сергей Болотин
Григорий Бродский
