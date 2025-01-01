Спектакль Кабаре на двоих

Музыкальный дуэт блистательных актрис Театра Вахтангова

Наталья Винокурова: Музыка и Драма

Наталья Винокурова — актриса Театра Вахтангова и певица. Её талант раскрывается особенно ярко в спектаклях, где музыкальный дар сочетается с драматическим мастерством. Одной из первых её ролей на сцене Вахтангова стала Ольга Ларина в постановке Римаса Туминаса «Евгений Онегин» (2013).

Лариса Стерник: Искренность и Обаяние

Лариса Стерник исполняет самые трогательные и хулиганские песни XX века. Благодаря её искренности и огромному обаянию, каждая композиция проникает в сердца зрителей, вызывая искренний отклик и оставляя яркое впечатление.

Оркестр Klezmasters: Колорит Старой Одессы

Оркестр Klezmasters переносит слушателей в мир старой Одессы. Русская бесшабашность, цыганский задор, еврейская страсть и балканская экспрессия объединяются в уникальную атмосферу портовых гуляний и живых импровизаций, создавая неподдельный колорит и атмосферу праздника.