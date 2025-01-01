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Кабаре «Матрешка»
Киноафиша Кабаре «Матрешка»

Спектакль Кабаре «Матрешка»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кабаре шоу с русской атмосферой

Это не просто шоу — это уникальный опыт, который перенесет вас в мир русской культуры. Каждый номер наполнен страстью, юмором и искренностью, создавая незабываемую атмосферу.

Интерактивное представление

Шоу проходит на сцене настоящего кабаре, предлагая интерактивное представление, которое так близко к зрителю, что кажется, будто вы находитесь в центре событий. Программа шоу представляет собой яркий калейдоскоп эмоций, где танцы и музыка сменяются откровенными номерами и акробатическими экзерсисами от профессиональных артистов жанра.

Удобство для зрителей

Зрители располагаются в непосредственной близости от сцены за комфортными столиками, что позволяет насладиться каждым моментом. Для гостей шоу также представлено меню бара, где можно попробовать восхитительные коктейли и закуски.

Знакомые мелодии в новом звучании

В «Кабаре Матрешка» вы услышите знакомые мелодии, переосмысленные и адаптированные для нашего шоу. Каждая песня — это не просто исполнение, а целая история, рассказанная через музыку и движение. Мы уверены, что это шоу станет ярким событием вашего вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
20:00 от 3500 ₽

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