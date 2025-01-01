Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабаре Lady Brut
Киноафиша Кабаре Lady Brut

Спектакль Кабаре Lady Brut

18+
Возраст 18+

О спектакле

Премьера спектакля «Кабаре “LADY BRUT”» в Лицедеях

Добро пожаловать в мир искромётного веселья и ярких впечатлений! Премьерный спектакль «Кабаре “LADY BRUT”» — это неповторимое шоу, где каждый номер становится маленьким шедевром, а каждая минута — взрывом эмоций.

Ведущий и атмосфера

Харизматичный ведущий станет вашим проводником в мир безудержного веселья. Его остроумные шутки и импровизации создадут атмосферу непринуждённого общения между артистами и публикой.

Клоунессы и их искусство

Клоунессы покорят вас своим артистизмом и умением рассмешить любого зрителя. Их номера представляют собой удивительное сочетание акробатики, пантомимы и тонкого юмора, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Танцевальные композиции

Кордебалет порадует изысканными танцевальными композициями в стиле классического кабаре. Грация и пластика танцовщиц, роскошные костюмы и завораживающие движения создадут неповторимую атмосферу праздника.

Музыка для души

Музыкальные номера в живом исполнении заполнит зал мелодиями разных жанров — от джаза до современных хитов, что добавит красок в это яркое шоу.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего кабаре, где каждый момент наполнен радостью и удовольствием!

Купить билет на спектакль Кабаре Lady Brut

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
20 декабря в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Золушка
6+
Детский Мюзикл
Золушка
3 января в 12:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
Билеты
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
1 июня в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше