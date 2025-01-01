Спектакль о жизни Всеволода Мейерхольда в Александринском театре

Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда» в Александринском театре погружает зрителя в мир жизни и творчества Всеволода Мейерхольда — выдающегося реформатора театра. В основе постановки — документальные свидетельства, воспоминания и беллетристика, создающие яркую картину эпохи.

Сюжет и исполнение

Спектакль охватывает жизнь Мейерхольда от его рождения до трагической гибели, а также его театральные поиски. В «Кабаре» также появляются такие выдающиеся современники Мейерхольда, как Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Маяковский, Есенин, Шаляпин, Булгаков и другие.

Режиссер Кирилл Люкевич и команда создают «документальную сказку» в жанре кабаре, используя маски, куклы и эксцентрические номера. Спектакль демонстрирует историю перемен — от Серебряного века через эпоху Революции до становления Советской власти, а также столкновения с личными и политическими вызовами.