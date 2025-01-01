Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабаре им.Мейерхольда
Киноафиша Кабаре им.Мейерхольда

Спектакль Кабаре им.Мейерхольда

Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни Всеволода Мейерхольда в Александринском театре

Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда» в Александринском театре погружает зрителя в мир жизни и творчества Всеволода Мейерхольда — выдающегося реформатора театра. В основе постановки — документальные свидетельства, воспоминания и беллетристика, создающие яркую картину эпохи.

Сюжет и исполнение

Спектакль охватывает жизнь Мейерхольда от его рождения до трагической гибели, а также его театральные поиски. В «Кабаре» также появляются такие выдающиеся современники Мейерхольда, как Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Маяковский, Есенин, Шаляпин, Булгаков и другие.

Режиссер Кирилл Люкевич и команда создают «документальную сказку» в жанре кабаре, используя маски, куклы и эксцентрические номера. Спектакль демонстрирует историю перемен — от Серебряного века через эпоху Революции до становления Советской власти, а также столкновения с личными и политическими вызовами.

Режиссер
Кирилл Люкевич
В ролях
Андрей Матюков
Александр Лушин
Дмитрий Белов
Мария Лопатина
Алиса Горшкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:30 от 3200 ₽

Фотографии

Кабаре им.Мейерхольда Кабаре им.Мейерхольда Кабаре им.Мейерхольда Кабаре им.Мейерхольда Кабаре им.Мейерхольда

В ближайшие дни

Дневник ласточки
6+
Детский Моноспектакль
Дневник ласточки
21 сентября в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Без вины виноватые
16+
Комедия
Без вины виноватые
29 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театр
16+
Драма
Театр
23 июля в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше