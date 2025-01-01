Меню
Кабаре для гурманов
Спектакль Кабаре для гурманов

Спектакль Кабаре для гурманов

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта «Кабаре для гурманов» в Театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии пригласит зрителей на уникальное музыкальное событие «Кабаре для гурманов». Этот спектакль предлагает зазеркалье Петербурга начала XX века, наполненное атмосферой ресторанного мира и культурной жизни города.

Постановка и исполнители

Спектакль поставлен талантливым артистом и балетмейстером Гали Абайдуловым. В главных ролях — известный Черный Пьеро, который в исполнении Аркадия Вертинского раскроет многогранный мир петербургской кабаре.

Литературные и музыкальные жемчужины

В программе представлены фрагменты произведений таких великих авторов, как Антон Чехов, Михаил Зощенко и Владимир Маяковский. Зрители смогут насладиться литературными сюжетами и музыкальными номерами, включая работы А. Вертинского и П. Лещенко, а также популярные мелодии, такие как «Бублики» и «Шар голубой».

Что ожидать?

Оперетта точно придется по вкусу любителям исторических сюжетов и атмосферных постановок. Она обещает погрузить зрителей в уникальную культурную атмосферу Петербурга, вызывая яркие эмоции и воспоминания о времени, когда жизнь кипела в ритме специи и музыки.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера в Театре музыкальной комедии!

Февраль
28 февраля суббота
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13

Фотографии

Кабаре для гурманов

