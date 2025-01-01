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Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show
Билеты от 6500₽
Киноафиша Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show

Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Уникальное шоу-фантазия: погружение в Серебряный век

Кабаре «Чёрные Розы» — это уникальное шоу-фантазия, которое перенесет зрителей в атмосферу Серебряного века. Это время, когда искусство, культура и эстетика сливались в единое целое, создавая особую магию.

Что вас ждет?

В программе представлено захватывающее сочетание бурлеска и живой музыки. Зрители смогут насладиться не только зрелищными номерами, но и глубокими эстетическими переживаниями. Спектакль наглядно демонстрирует богатство русской идентичности и неповторимость эротического искусства.

Путешествие в прошлое

«Чёрные Розы» — это не просто шоу, это путешествие в ускользающее манящее прошлое. Каждый номер погружает в атмосферу той эпохи, вызывая ностальгию и восхищение. Зрители окажутся в центре событий, где переплетаются страсть и изысканность.

Интересные факты

  • Шоу объединяет в себе элементы театра, музыки и танца, что делает его многогранным и увлекательным.
  • Кабаре было создано творческой группой SugarFactoryShow, известной своими яркими и запоминающимися проектами.
  • Вдохновение для спектакля черпалось из работ русских поэтов и художников Серебряного века.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля! Мы ждем вас на «Чёрных Розах», чтобы вместе окунуться в мир искусства и красоты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
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