Спектакль К звездам!

Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» — «К ЗВЕЗДАМ! МИССИЯ: СНЕГОВИКИ В КОСМОСЕ»

Киноелка вновь готова удивить маленьких и взрослых зрителей! На главной киностудии страны стартует новое новогоднее шоу «К ЗВЕЗДАМ! МИССИЯ: СНЕГОВИКИ В КОСМОСЕ». Это спектакль, который уже девять лет подряд возглавляет рейтинг лучших елочных представлений Москвы по версии РИА «Новости».

Захватывающий сюжет

В центре этой остросюжетной новогодней сказки оказываются помощники Деда Мороза — настоящие супергерои. Их задача — осуществить любое желание, даже если это требует достать звезду с небес. Эта звезда способна исполнить желания всех детей на свете! За выполнение рекордно важной миссии по полету в космос отвечает отважная команда Снеговиков, а подготовку к путешествию — юный инженер-самоучка Кнопка и его верные друзья.

Уникальные элементы шоу

«К ЗВЕЗДАМ!» — это не просто представление, а настоящий праздник, содержащий:

Масштабные декорации и яркие костюмы;

Современные спецэффекты и авторская хореография;

Специально написанную оркестровую музыку;

Живое исполнение вокальных партий;

Уникальную систему индивидуального позиционирования звука в зрительном зале.

Инфраструктура и развлечения

Спектакль пройдет на территории «Мосфильма», что позволяет зрителям не только насладиться шоу, но и ознакомиться с богатой историей кино:

Экскурсионный маршрут частично совпадает с путём зрителей;

Комфортный зрительный зал в виде амфитеатра;

Развита инфраструктура: гардероб, буфет, фойе, парковка;

Сладкие новогодние подарки в виде кинокамеры;

Выставка сказочных костюмов и старинных кинокамер;

Волшебная «Рождественская деревня» с анимационной программой.

Важно знать

Рекомендованный возраст для посетителей — дети от 4 до 12 лет, однако для взрослых возрастных ограничений нет. Каждый зритель старше 24 месяцев должен иметь отдельный билет. Обратите внимание, что дети до 14 лет могут находиться на территории киностудии только в сопровождении взрослого. Сладкий подарок не входит в стоимость билета и приобретается отдельно.

Приходите на «Мосфильм» и станьте частью самого интересного события предстоящей зимы! Мы ждем вас!