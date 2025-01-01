Меню
К звездам!
Билеты от 1100₽
Киноафиша К звездам!

Спектакль К звездам!

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» — «К ЗВЕЗДАМ! МИССИЯ: СНЕГОВИКИ В КОСМОСЕ»

Киноелка вновь готова удивить маленьких и взрослых зрителей! На главной киностудии страны стартует новое новогоднее шоу «К ЗВЕЗДАМ! МИССИЯ: СНЕГОВИКИ В КОСМОСЕ». Это спектакль, который уже девять лет подряд возглавляет рейтинг лучших елочных представлений Москвы по версии РИА «Новости».

Захватывающий сюжет

В центре этой остросюжетной новогодней сказки оказываются помощники Деда Мороза — настоящие супергерои. Их задача — осуществить любое желание, даже если это требует достать звезду с небес. Эта звезда способна исполнить желания всех детей на свете! За выполнение рекордно важной миссии по полету в космос отвечает отважная команда Снеговиков, а подготовку к путешествию — юный инженер-самоучка Кнопка и его верные друзья.

Уникальные элементы шоу

«К ЗВЕЗДАМ!» — это не просто представление, а настоящий праздник, содержащий:

  • Масштабные декорации и яркие костюмы;
  • Современные спецэффекты и авторская хореография;
  • Специально написанную оркестровую музыку;
  • Живое исполнение вокальных партий;
  • Уникальную систему индивидуального позиционирования звука в зрительном зале.

Инфраструктура и развлечения

Спектакль пройдет на территории «Мосфильма», что позволяет зрителям не только насладиться шоу, но и ознакомиться с богатой историей кино:

  • Экскурсионный маршрут частично совпадает с путём зрителей;
  • Комфортный зрительный зал в виде амфитеатра;
  • Развита инфраструктура: гардероб, буфет, фойе, парковка;
  • Сладкие новогодние подарки в виде кинокамеры;
  • Выставка сказочных костюмов и старинных кинокамер;
  • Волшебная «Рождественская деревня» с анимационной программой.

Важно знать

Рекомендованный возраст для посетителей — дети от 4 до 12 лет, однако для взрослых возрастных ограничений нет. Каждый зритель старше 24 месяцев должен иметь отдельный билет. Обратите внимание, что дети до 14 лет могут находиться на территории киностудии только в сопровождении взрослого. Сладкий подарок не входит в стоимость билета и приобретается отдельно.

Приходите на «Мосфильм» и станьте частью самого интересного события предстоящей зимы! Мы ждем вас!

23 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽
24 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽
25 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00 от 1100 ₽
26 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
11:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽
28 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
29 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
30 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
31 декабря
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
11:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽
2 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
3 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
4 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
5 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
6 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
10:00 от 1100 ₽
7 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
13:00 от 1100 ₽
8 января
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
13:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽

