Спектакль К звездам!

Киноелка вновь готова удивить маленьких и взрослых зрителей! На главной киностудии страны стартует новое новогоднее шоу «К ЗВЕЗДАМ! МИССИЯ: СНЕГОВИКИ В КОСМОСЕ». Это спектакль, который уже девять лет подряд возглавляет рейтинг лучших елочных представлений Москвы по версии РИА «Новости».
В центре этой остросюжетной новогодней сказки оказываются помощники Деда Мороза — настоящие супергерои. Их задача — осуществить любое желание, даже если это требует достать звезду с небес. Эта звезда способна исполнить желания всех детей на свете! За выполнение рекордно важной миссии по полету в космос отвечает отважная команда Снеговиков, а подготовку к путешествию — юный инженер-самоучка Кнопка и его верные друзья.
«К ЗВЕЗДАМ!» — это не просто представление, а настоящий праздник, содержащий:
Спектакль пройдет на территории «Мосфильма», что позволяет зрителям не только насладиться шоу, но и ознакомиться с богатой историей кино:
Рекомендованный возраст для посетителей — дети от 4 до 12 лет, однако для взрослых возрастных ограничений нет. Каждый зритель старше 24 месяцев должен иметь отдельный билет. Обратите внимание, что дети до 14 лет могут находиться на территории киностудии только в сопровождении взрослого. Сладкий подарок не входит в стоимость билета и приобретается отдельно.
Приходите на «Мосфильм» и станьте частью самого интересного события предстоящей зимы! Мы ждем вас!