Спектакль К звёздам! Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм»

Новогоднее представление для детей от киноконцерна «Мосфильм»

Киноконцерт «Мосфильм» приглашает зрителей на волшебное новогоднее представление, посвященное приключениям Деда Мороза и его друзей: Снеговика, Сверчка и пингвинов. Это интерактивное шоу сочетает в себе элементы сказки и музыки, привлекая как детей, так и их родителей.

Что вас ждет на спектакле

Зрители станут участниками захватывающего представления, которое порадует оригинальными декорациями, яркими костюмами и современными спецэффектами. Музыка исполняется в сопровождении оркестра, что создаст незабываемую атмосферу праздника.

Дополнительные площадки

После спектакля гости смогут посетить уникальную зону подарков с коробками сладостей и сделать фотографии в необычных фотозонах киностудии. Кроме того, для всех любителей кино открыта выставка наград «Мосфильма», включая статуэтки «Оскар», а также экспозиция сказочных костюмов и реквизита.

Это представление будет интересно не только детям, но и родителям, готовым оценить волшебство новогодней атмосферы в самом сердце знаменитой киностудии.