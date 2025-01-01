Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К юбилею Ю. Ситковецкого. МГСО, дирижер - И. Рудин, солист - К. Барати
Билеты от 700₽
Киноафиша К юбилею Ю. Ситковецкого. МГСО, дирижер - И. Рудин, солист - К. Барати

К юбилею Ю. Ситковецкого. МГСО, дирижер - И. Рудин, солист - К. Барати

6+
Продолжительность 90 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Концерт в память о Юлиане Ситковецком в «Зарядье»

На сцене в рамках юбилейного концерта, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача Юлиана Ситковецкого, выступят талантливый венгерский скрипач Кристоф Барати и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Легенда советской скрипки

Юлиан Ситковецкий (1925–1958) — одна из самых ярких звезд в мире классической музыки. Его блестящая игра, не по годам зрелое техническое мастерство и проникновенный звук стали знаковыми для своего времени. Мало кто знает, что в последние годы своей жизни он оставил неизгладимый след в серцах слушателей, получив одобрение самого Дмитрия Шостаковича за исполнение своего скрипичного концерта.

Репертуар и наследие

В репертуаре Ситковецкого находились шедевры классической музыки, включая произведения Баха, Паганини, Сен-Санса и Сибелиуса. В 2020 году фирма «Мелодия» выпустила диск с лучшими записями 1945–1955-х годов, где были собраны знаковые произведения, такие как концерт Сибелиуса и «Кампанелла» Паганини.

Программа концерта

В ходе юбилейного концерта будут исполнены два ключевых произведения из репертуара Ситковецкого: Скрипичный концерт Сибелиуса и Концерт № 1 Шостаковича. Этот концерт станет значимой вехой в сохранении наследия замечательного артиста и поможет молодому поколению музыкантов и зрителей познакомиться с его уникальным талантом.

Купить билет на концерт К юбилею Ю. Ситковецкого. МГСО, дирижер - И. Рудин, солист - К. Барати

Помощь с билетами
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

В ближайшие дни

Кубинский джаз. Дариэль Рене & Hot Havana jazz trio
6+
Джаз
Кубинский джаз. Дариэль Рене & Hot Havana jazz trio
29 апреля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
На-На
18+
Поп
На-На
11 декабря в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
5 марта в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше