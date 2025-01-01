К юбилею Ю. Ситковецкого. МГСО, дирижер - И. Рудин, солист - К. Барати

Концерт в память о Юлиане Ситковецком в «Зарядье»

На сцене в рамках юбилейного концерта, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача Юлиана Ситковецкого, выступят талантливый венгерский скрипач Кристоф Барати и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Легенда советской скрипки

Юлиан Ситковецкий (1925–1958) — одна из самых ярких звезд в мире классической музыки. Его блестящая игра, не по годам зрелое техническое мастерство и проникновенный звук стали знаковыми для своего времени. Мало кто знает, что в последние годы своей жизни он оставил неизгладимый след в серцах слушателей, получив одобрение самого Дмитрия Шостаковича за исполнение своего скрипичного концерта.

Репертуар и наследие

В репертуаре Ситковецкого находились шедевры классической музыки, включая произведения Баха, Паганини, Сен-Санса и Сибелиуса. В 2020 году фирма «Мелодия» выпустила диск с лучшими записями 1945–1955-х годов, где были собраны знаковые произведения, такие как концерт Сибелиуса и «Кампанелла» Паганини.

Программа концерта

В ходе юбилейного концерта будут исполнены два ключевых произведения из репертуара Ситковецкого: Скрипичный концерт Сибелиуса и Концерт № 1 Шостаковича. Этот концерт станет значимой вехой в сохранении наследия замечательного артиста и поможет молодому поколению музыкантов и зрителей познакомиться с его уникальным талантом.