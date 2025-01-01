К юбилею Леонида Утесова

Вечер джазовой классики с Ильей Филипповым

Илья Филиппов — известный музыкант, звезда рояля и джазовой импровизации, который стал заметной фигурой на музыкальной сцене России. Он активно участвует в многочисленных фестивалях и проектах современной музыки как в России, так и за рубежом.

На этот раз Илья Филиппов выступит с большим оркестром, представляя программу, посвященную любимой музыке Леонида Утесова — легенды советской эстрады и пионера джаза в СССР. Утесов оставил глубокий след в истории музыки, и его творчество продолжает вдохновлять музыкантов до сих пор.

Солист вечера

Солистом концерта станет Александр Карпов, обладающий выразительным вокалом и харизмой, что сделает вечер особенно запоминающимся. Его интерпретации классических произведений Утесова обещают быть свежими и эмоциональными.

Формат концерта

Концерт продлится с одним антрактом, что позволит зрителям насладиться выступлением в комфортном темпе. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазовой классики и насладиться живым исполнением!

Приходите и откройте для себя мир великолепной музыки вместе с Ильей Филипповым и его оркестром!