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Киноафиша К юбилею Леонида Утесова

К юбилею Леонида Утесова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер джазовой классики с Ильей Филипповым

Илья Филиппов — известный музыкант, звезда рояля и джазовой импровизации, который стал заметной фигурой на музыкальной сцене России. Он активно участвует в многочисленных фестивалях и проектах современной музыки как в России, так и за рубежом.

На этот раз Илья Филиппов выступит с большим оркестром, представляя программу, посвященную любимой музыке Леонида Утесова — легенды советской эстрады и пионера джаза в СССР. Утесов оставил глубокий след в истории музыки, и его творчество продолжает вдохновлять музыкантов до сих пор.

Солист вечера

Солистом концерта станет Александр Карпов, обладающий выразительным вокалом и харизмой, что сделает вечер особенно запоминающимся. Его интерпретации классических произведений Утесова обещают быть свежими и эмоциональными.

Формат концерта

Концерт продлится с одним антрактом, что позволит зрителям насладиться выступлением в комфортном темпе. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазовой классики и насладиться живым исполнением!

Приходите и откройте для себя мир великолепной музыки вместе с Ильей Филипповым и его оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽

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